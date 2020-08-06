Водитель скорой помощи и два фельдшера пострадали при столкновении с иномаркой в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Машина скорой помощи и легковой автомобильToyota столкнулись на перекрестке на Можайском шоссе в Москве, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

Как отметили в ГИБДД, столкновение двух транспортных средств произошло в 16:20 на пересечении Можайского шоссе и улицы Кубинка. "По предварительным данным, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи, водитель которой в свою очередь не убедился в безопасности маневра и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате чего водитель легкового автомобиля врезался в автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи и два фельдшера, находившиеся внутри машины", - сказали в управлении.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.