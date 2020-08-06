{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водитель скорой помощи и два фельдшера пострадали при столкновении с иномаркой в Москве

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Машина скорой помощи и легковой автомобильToyota столкнулись на перекрестке на Можайском шоссе в Москве, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

Как отметили в ГИБДД, столкновение двух транспортных средств произошло в 16:20 на пересечении Можайского шоссе и улицы Кубинка. "По предварительным данным, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи, водитель которой в свою очередь не убедился в безопасности маневра и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате чего водитель легкового автомобиля врезался в автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи и два фельдшера, находившиеся внутри машины", - сказали в управлении.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Теги
Россия
На севере Италии из-за риска схода ледника эвакуировали несколько десятков человек
Большая часть эвакуированных - туристы
Читать полностью