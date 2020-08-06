В Подмосковье в отношении женщины возбуждено дело за избиение четырехлетнего сына

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, избивавшей 4-летнего сына в Мытищах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Отец ребенка обратился в правоохранительные органы о том, что его супруга избивает его сына 2016 года рождения, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении матери. По предварительным данным, женщина избивала ребенка с 2018 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили ТАСС, что в связи с избиением ребенка Мытищинская городская прокуратура проводит проверку. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении матери мальчика, поставлено в органах прокуратуры Московской области на контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.

Накануне в подмосковном Талдоме был задержан и арестован мужчина, до смерти забивший своего шестилетнего сына.