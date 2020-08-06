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В строящемся здании на северо-востоке Москвы произошел пожар

Пожарные по прибытии ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пожар начался в здании на улице Красная Сосна на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Красная Сосна, дом 3, строение 21 произошло загорание строительного материала на первом этаже в новостройке. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 30 кв. м", - сказала собеседник агентства, добавив, что пожар удалось локализовать.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России отметили, что пожарные ликвидировали возгорание в строящемся здании.

"Информация о загорании строительного мусора в строящемся здании по улице Красная Сосна поступила в 17:42. Пожарные по прибытии ликвидировали пожар на площади 20 кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

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