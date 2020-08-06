Полиция возбудила дело после поджога дома чиновницы, на которую пожаловались жители Самары

ТАСС, 6 августа. Уголовное дело возбудили после поджога дома жительницы Самары, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о поджоге дома руководителя управления министерства строительства Надежды Велеховой.

"По факту обращения женщины 1941 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что чиновница проживает в доме на берегу Волги в Самаре. По информации изданий, женщина незаконно перекрыла проезд к пляжу.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку в отношении чиновницы министерства строительства региона после поступивших к нему обращений от жителей региона.