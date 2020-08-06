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В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в содействии террористам

Он обеспечивал боевиков аккаунтами в мессенджерах с помощью сим-карт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге отправил под арест мужчину, обвиняемого в содействии членам запрещенных международных организаций, участвовавших в боевых действиях в Сирии, обеспечивая их аккаунтами в мессенджерах с применением мобильных сим-карт. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

"В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в содействии в участии в террористической деятельности. Следственным отделом по Фрунзенскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Содействие в участии в террористической деятельности")", - указано в сообщении.

Подозреваемому 1993 года рождения уже предъявили обвинение. По версии следствия, обвиняемый совершил нарушения закона с августа 2018 года по март 2019 года, находясь в квартире одного из домов по улице Димитрова.

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