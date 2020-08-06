Суд прекратил дело по факту ДТП с участием автобуса с детьми в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Новоспасский районный суд Ульяновской области в четверг прекратил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, который перевозил детскую футбольную команду на соревнования, в связи с примирением сторон. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

"Сегодня постановлением Новоспасского районного суда уголовное дело в отношении указанного лица прекращено "в связи с примирением сторон". Учитывая общественную опасность совершенного при перевозке группы детей преступления, наступление последствий в виде причинения малолетнему тяжкого вреда здоровью, повлекшего его инвалидность, наличие фактов привлечения водителя к административной ответственности за нарушения в сфере дорожного движения, прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области незамедлительно приступила к подготовке соответствующего апелляционного представления", - отмечается в сообщении.

ДТП с участием автобуса, принадлежавшему футбольному клубу "Нефтяник", произошло 29 февраля. Водитель вез детей на соревнования, на трассе Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области он превысил установленную скорость. При этом погодные условия осложнялись снегопадом и порывистым боковым ветром. Потеряв контроль над ситуацией, водитель допустил выезд транспортного средства на обочину. Автобус накренился и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пассажиры автобуса получили различные телесные повреждения. Один несовершеннолетний футболист лишился кисти руки.

Водителю автобуса было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.