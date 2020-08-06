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В Тюмени пропала девочка, сообщившая родителям о преследующем ее мужчине

Пропавшая направлялась в гости к своей бабушке на улицу Парковую, но туда не дошла

ТАСС, 6 августа. Девятилетняя девочка пропала в Тюмени вечером 6 августа. Перед этим она сообщила родителям, что ее преследует незнакомый мужчина, сообщили в четверг в оперативном штабе Тюменской области.

"6 августа около 17:40 [девочка] пошла в гости к своей бабушке на улицу Парковую, но туда не дошла. Как поясняет мама девочки, малышка позвонила бабушке с дороги, находясь в районе сквера Авиаторов, и рассказала, что за ней увязался незнакомый мужчина. При этом расстояние, которое ей нужно было пройти от улицы Новой, составляет не более 500 м", - говорится в сообщении.

Взрослые, отправившиеся навстречу ребенку, не смогли ее найти.

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