Срок задержания бывшего проректора МГУ Гришина продлили до 72 часов

"Мера пресечения не избрана. Сегодня продлен срок его задержания до 72 часов", - отметила собеседница агентства. Она уточнила, что меру пресечения будет избирать Ленинский районный суд Саранска.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Срок задержания бывшего проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Гришина, подозреваемого в преднамеренном банкротстве, продлен до 72 часов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СУ СК по Республике Мордовия.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что соучредитель компании "Инвест-Альянс" Алексей Гришин задержан и доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

По данным СК, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства", входившей в "Инвест-Альянс", образовалась кредиторская задолженность более 180 млн рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в размере более 865 млн рублей получала другая коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Арбитражный суд Мордовии признал ООО "СДС-Управление строительства" банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

В должности проректора МГУ по общим вопросам Гришин проработал с осени 2019 года по 28 июля 2020 года.