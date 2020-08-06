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Мужчина захватил заложников в отделении банка на севере Франции

Внутри находятся четыре человека, двум удалось выбраться из здания, сообщает радиостанция France Bleu
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© AP Photo/Christophe Ena, архив

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Мужчина с оружием захватил заложников в банке в городе Гавр на севере Франции. Об этом сообщает в четверг радиостанция France Bleu

По ее данным, сейчас внутри находятся четыре человека, двоим удалось выбраться из здания. Сообщается, что вооруженный мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре Гавра около 17:00 (18:00 мск). Он выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.

Здание банка оцеплено, на место прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом. Сейчас с мужчиной общается полицейский переговорщик. О пострадавших не сообщается.

Телеканал BFMTV сообщает, что подозреваемый - 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка.

 

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