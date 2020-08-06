Мужчина захватил заложников в отделении банка на севере Франции

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Мужчина с оружием захватил заложников в банке в городе Гавр на севере Франции. Об этом сообщает в четверг радиостанция France Bleu
По ее данным, сейчас внутри находятся четыре человека, двоим удалось выбраться из здания. Сообщается, что вооруженный мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре Гавра около 17:00 (18:00 мск). Он выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.
Здание банка оцеплено, на место прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом. Сейчас с мужчиной общается полицейский переговорщик. О пострадавших не сообщается.
Телеканал BFMTV сообщает, что подозреваемый - 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка.
Le RAID arrive à bord d'un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d'une minute à l'autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020