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Мотоциклист сбил доставщика еды на велосипеде на пешеходном переходе в Москве

Оба участника ДТП пострадали, их госпитализировали

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мотоциклист сбил курьера, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый свет, оба пострадали и доставлены в больницу. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Боровском шоссе мотоциклист сбил доставщика еды на велосипеде, который вместе с пешеходами пересекал проезжую часть на зеленый свет по пешеходному переходу. В результате столкновения оба пострадали и доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства, добавив, что движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России также подтвердили информацию о ДТП. "В 19:40 на Боровском шоссе в районе дома №2 мотоциклист столкнулся с велосипедистом, оба получили травмы и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

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