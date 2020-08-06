Участники организации "Новое величие" готовы добиваться отмены приговора через ЕСПЧ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Семь участников молодежного сообщества "Новое величие", осужденных в четверг по делу об экстремизме, будут добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС заявила адвокат основного фигуранта Руслана Костыленкова, которому суд назначил максимальный срок наказания, Светлана Сидоркина.

"Данную ситуацию мы не оставим. Тот приговор, который сейчас был вынесен в том виде, в котором он есть, мы будем обжаловать в апелляционном порядке, в кассационном, если понадобится, а также в Верховном суде РФ, - рассказала адвокат. - Если исчерпаем все возможности в национальных судах, соответственно, в Европейском суде по правам человека также будем добиваться отмены приговора".

В свою очередь адвокаты остальных фигурантов также выразили готовность "дойти вплоть до ЕСПЧ".