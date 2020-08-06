Полиция задержала захватившего заложников на севере Франции

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Полицейский спецназ задержал человека, захватившего заложников в банке Гавра на севере Франции, все находившиеся в здании сотрудники финансового учреждения освобождены. Об этом сообщает в четверг телеканал BFMTV.

В общей сложности захват заложников продлился около шести часов. Отмечается, что мужчина добровольно сдался полиции. Сейчас все шесть человек, которых удерживал в здании 34-летний Мехди Д., на свободе, с ними работают психологи. По предварительным данным, ни один из них не пострадал.

"Поздравляю и благодарю все госслужбы, национальную полицию и спецназ RAID, которые вновь проделали выдающуюся работу во благо наших граждан", - написал в Twitter мэр Гавра и бывший глава правительства Франции Эдуар Филипп.

Злоумышленник вошел в банк на бульваре Страсбур, расположенный примерно в 250 м от мэрии города, в 16:45 (17:45 мск). Как сообщало радио France Bleu со ссылкой на источники в полиции, мужчина угрожал находившимся в помещении оружием, однако его требования не были до конца ясны. Радио RTL сообщило, что преступник призывал "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на эспланаду перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Также он требовал мотоцикл, чтобы скрыться с места преступления.

По данным телеканала BFMTV, подозреваемый - 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка. Кроме того, его подозревают в радикализации на религиозной почве.