В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен в Назрани в Ингушетии, говорится в сообщении оперштаба региона. По данным источника в силовых структурах республики, ликвидирован один боевик.

"Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщил собеседник агентства.

В оперштабе региона заявили, что режим КТО ввели с 22:25 мск. "В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 22:25 6 августа контртеррористической операции на территории города Назрань Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 22:25 6 августа контртеррористической операции на территории города Назрани Республики Ингушетия, <…> с. п. Сагопши Малгобекского района, в пределах населенного пункта", - говорится в сообщении.

Ограничения действуют в центре Назрани. В данном районе ведется проверка документов физических лиц, усилена охрана общественного порядка. По данным оперштаба, обстановка контролируется.

В новость были внесены изменения (00:15 мк) - добавлена информация о ликвидации боевика.