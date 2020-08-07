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В центре Назрани завершили активную фазу боестолкновения после введения режима КТО

Ликвидирован один боевик

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Активная фаза боестолкновения в зоне контртеррористической операции в центре Назрани (Ингушетия) завершена, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"Активная фаза столкновения завершена", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности". Один боевик, по предварительным данным источника ТАСС, ликвидирован, потерь среди силовиков нет. По словам очевидцев, в районе железнодорожного вокзала Назрани были слышны выстрелы.

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