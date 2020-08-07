Бывший саудовский разведчик обвинил наследного принца в попытке его убить

"Целью этого покушения на убийство является истец - доктор Саад аль-Джабри, который в течение долгого времени являлся доверенным партнером представителей разведки США высокого ранга", - говорится в иске. Адвокаты бывшего саудовского разведчика утверждают, что их клиент обладает компрометирующими сведениями о наследном принце, которые могут подорвать его позиции в глазах американских властей. "Мало кто знает об ответчике бен Сальмане столько, сколько знает доктор Саад", - подчеркивают они. "Вот почему ответчик бен Сальман желает его (аль-Джабри - прим. ТАСС) смерти, и именно по этой причине ответчик бен Сальман в течение последних трех лет предпринимал действия для достижения этой цели", - отмечается в документе.

Данные, о которых идет речь, по утверждению истца, включают в себя информацию о политических интригах принца на родине, коррупции, а также "создании личного отряда наемников, которых бен Сальман впоследствии задействовал среди прочего для внесудебной расправы с [журналистом] Джамалем Хашкаджи". Отмечается, что аль-Джабри, будучи осведомленным о намерении наследного принца убить его, заранее записал все эти сведения. В иске наследный принц Саудовской Аравии сравнивается с английским монархом Ричардом III, персонажем одноименной пьесы XVI века. "Кулак - нам совесть, меч - вот наш закон", - "Ричард III", Уильям Шекспир. Это слова человека, который, стремясь стать королем, похищал детей, манипулировал союзниками и убивал тех, кто вставал на его пути. Теперь, через несколько сотен лет после того, как Шекспир написал эти стихи, мы подаем этот иск, необходимость в котором возникла из-за такой же жажды власти. Только в данном случае речь идет о свободном троне Саудовской Аравии, а человек, который стремится его занять, - это Мухаммед бен Сальман Аль Сауд", - утверждается в иске.

В документе, объем которого составляет более ста страниц, истец детально описывает предполагаемый заговор с целью его убийства, которое, согласно этим данным, должно было быть осуществлено по схожему с убийством Хашкаджи сценарию. По версии аль-Джабри, который проживает в Канаде, принц и его приближенные оказывали на него давление, пытаясь заставить вернуться на территорию Саудовской Аравии. В частности, в стране были задержаны его дети, брат и другие родственники, которых пытали. После отказа, по этим утверждениям, наследный принц приказал отправить в Канаду убийц, которых, однако, остановили канадские пограничники. У этих лиц имелись при себе два чемодана с инструментами для проведения судебно-медицинской экспертизы, которые можно было использовать для расчленения тела после убийства, как и в случае с Хашкаджи, убежден истец.

Аль-Джабри в своем заявлении просит суд взыскать с принца материальную компенсацию за все "страдания, причиненные ему противоправными действиями ответчика", в размере, который должен определить судья.