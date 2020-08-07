Суд приговорил трех южносахалинцев к длительным срокам за похищение и убийство таксиста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Сахалинский областной суд приговорил трех жителей Южно-Сахалинска к 20 годам, 20 годам и 6 месяцам, а также к 7 годам лишения свободы за разбойное нападение, в ходе которого был похищен и убит водитель такси. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимых, приговорил двоих к 20 годам и 20 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, одного подсудимого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы прокуратуры, мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору"), п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору"). Двое из них также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с похищением человека").

Ночью летом прошлого года трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения во время поездки из Южно-Сахалинска в Корсаков решили напасть на водителя такси. Они попросили изменить изначально заданный маршрут движения. Прибыв в безлюдное место, мужчины силой и с угрозами выволокли водителя из автомобиля и завладели транспортом. Самого таксиста подсудимые перевезли в другое место и убили.