Прокуратура в Приморье проводит проверку после гибели младенца, которого облили кипятком

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Черниговского района Приморья проводит проверку после гибели восьмимесячного мальчика, на которого пролили кипяток и затем долго не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"По поручению прокурора края прокуратура Черниговского района организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка 2019 г. р. в Черниговском районе. По предварительной информации, на восьмимесячного мальчика опрокинулся кипяток. Родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок умер", - говорится в сообщении.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.

По факту гибели возбуждено уголовное дело, ход его расследования прокурор Приморского края поставил на личный контроль.