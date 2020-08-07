Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у парламентского дворца в Бейруте

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили 6 августа слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре ливанской столицы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. В ходе вспыхнувших столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи.

Манифестанты атаковали ряды сотрудников правоохранительных органов на соседней площади Пляс де Мартир возле зданий газеты An Nahar и городской мэрии. При этом они забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Протестующие впервые вышли в четверг на улицы Бейрута после мощного взрыва в местном морском порту 4 августа, приведшего к трагическим последствиям. Согласно последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 145 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

Как указывает газета Daily Star, активистов, которые требуют отставки правительства Хасана Диаба, воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона. При посещении французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг "Да здравствует Франция!".

Общаясь с активистами, Макрон пообещал, что Ливан не останется в одиночестве после постигшей его трагедии. "Я инициирую программу международной помощи, мы обеспечим вас хлебом, медикаментами, строительными материалами", - сказал он.

Коснувшись продолжающегося в стране кризиса и острого противостояния правительства и оппозиции, французский президент сообщил, что "предложит лидерам Ливана вступить в правдивый диалог и заключить новую политическую сделку". Он отметил, что арабская страна нуждается сейчас в реформах и национальном согласии, подчеркнув при этом, что международная помощь "не попадет в руки коррупционеров, а будет передаваться гражданским обществам". "Я приехал поддержать вас, а не их", - сказал Макрон.