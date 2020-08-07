В Ростовской области загорелись шиномонтаж, пекарня и магазин

ТАСС, 7 августа. Одноэтажное здание, в котором находятся шиномонтаж, пекарня и магазин, горит в Ростовской области, площадь пожара составляет 750 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в здании площадью 1 200 кв. метров на 1-м километре автодороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск поступила в 00:39 мск. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 100 кв. метров.

"В 02:00 мск объявлен повышенный ранг пожара. Площадь пожара предварительно составляет 750 кв. метров, происходит скрытое горение в утеплителях стен и кровли здания", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавших и эвакуированных нет.

В тушении задействовали 76 человек, использовалось 27 единиц техники.

Пожарные локализовали огонь, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Ранг повысили до третьего. В 04:15 объявлена локализация на площади 750 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (4:54 мск) - добавлена информация о локализации пожара