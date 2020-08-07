Самолет из Красноярска аварийно сел в Хабаровске из-за неисправности

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора", летевший из Красноярска в Хабаровск, аварийно сел в точке назначения из-за технической неисправности. Об этом сообщила в пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня, 07.08.2020, в 06:35 по местному времени в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО "Авиакомпания "Аврора", следовавшего по маршруту Красноярск - Хабаровск. По предварительной информации, причиной послужила техническая неисправность", - говорится в сообщении.

На борту находились 77 пассажиров и 7 членов экипажа. Посадка прошла благополучно, воздушное судно не повредилось, пассажиры и экипаж не пострадали, уточняется в сообщении.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.