СМИ: число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 149

ТАСС, 7 августа. Не менее 149 человек погибли, свыше 5 тыс. пострадали в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута. Об этом сообщила в четверг ливанская газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Ранее поступила информация о 145 жертвах.

Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тыс. человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.