В Приморье женщину и двоих детей госпитализировали после наезда автомобиля

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Женщину и двоих детей доставили в больницу в результате наезда на них автомобиля, который попал в ДТП на дороге в Приморском крае, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.

В селе Андреевка на юге Приморья произошло столкновение двух автомобилей. В этот момент трое пешеходов - женщина с двумя детьми - шли вдоль проезжей части по ходу движения машин.

"В результате удара "Ипсум" по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Полиция Хасанского района Приморья проводит проверку по данному инциденту. Один из водителей, попавших в ДТП, отказался от проверки на состояние опьянения. Возбудили административное дело о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, а также о непрохождении водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Виновнику может грозить штраф до 30 тыс. рублей или лишение водительских прав.