Схимонах Сергий заявил, что умершую в монастыре на Урале девочку наблюдал врач

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Лишенный сана схимонах Сергий (Романов), который удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где умерла девочка, заявил, что она находилась под врачебным наблюдением. Обращение Сергия опубликовал в пятницу его представитель Всеволод Могучев на странице во "ВКонтакте".

"Умерла пятнадцатилетняя девочка Марина, рак головного мозга. Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром", - сообщил Сергий.

6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря. В пресс-службах региональных следственного управления СК РФ и ГУ МВД не стали комментировать ситуацию.

О ситуации в монастыре

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отстранили от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

В конце мая после нарушения запрета священнику запретили участвовать в служении, совершать таинства, лишили права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвердил патриарх. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.