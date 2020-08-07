Камчатские пограничники спасли двух рыбаков, лодку которых унесло в океан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Пограничники на Камчатке провели операцию по спасению двух рыбаков, моторная лодка которых потеряла ход в Камчатском заливе. В настоящий момент неисправное судно вместе с членами экипажа доставили на берег, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

6 августа дежурный заставы в Усть-Камчатске принял вызов по телефонной связи от владельца маломерного плавсредства, который тремя часами ранее уведомил пограничников о своем выходе в Камчатский залив с товарищем на рыбалку. Мужчина сообщил, что у лодки заглох мотор и ее сносит в сторону океана.

"На поиск лодки с рыбаками вышли два моторных катера "Мастер" с пограничниками и сотрудниками ГИМС. Пост технического наблюдения заставы засек в 10 километрах от берега дрейфующее плавсредство с людьми на борту и навел на него катера. Обездвиженную лодку взяли на буксир и доставили к берегу", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Камчатгидромете ТАСС рассказали, что к берегам Камчатки подходит тайфун "Хагупит", но уже в стадии обычного циклона. Он принесет на полуостров в субботу ветер и дождь, но волнение в камчатской акватории наблюдается уже в пятницу.