В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции, введенный накануне вечером в центре Назрани, а также в селе Сагопши Малгобекского района, снят, сообщает оперштаб по Ингушетии.

"С 06:00 7 августа 2020 года правовой режим КТО, действовавший 6 августа 2020 года с 22:25 на территории города Назрань Республики Ингушетия, <…> сельского поселения Сагопши Малгобекского района в пределах населенного пункта, а также связанные с ним ограничения отменены", - сообщили в оперштабе.

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции ввели в Назрани и на территории села Сагопши "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах республики, один боевик, по предварительным данным, ликвидирован в ходе боестолкновения в Назрани, потерь среди силовиков нет.

Источник также сообщил, что личность ликвидированного боевика уствановлена. "Личность установлена", - сказал собеседник агентства, отметив, что им оказался уроженец республики. По данным источника, он занимался борьбой (мастер спорта), был дисквалифицирован.

В новость были внесены изменения (07:00 мск) - добавлены подробности о боевике