В Астрахани загорелись два деревянных многоквартирных дома в частном секторе

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 200 кв. метров, горят два многоквартирных деревянных дома в частном секторе Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"Кировский район, ул. Пестеля, д. 36. Загорание кровли и внутренней отделки двух многоквартирных деревянных жилых домов на общей площади 200 кв. м. Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось не допустить распространение огня на ближайшие жилые дома и постройки", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, на месте работают восемь единиц техники и 21 человек личного состава. Причина пожара и виновные лица устанавливаются, уточнили в пресс-службе.