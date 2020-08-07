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Взрыв в порту Бейрута
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Спасатели МЧС России вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

По последним данным, число жертв составляет по меньшей мере 149 человек
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России при разборе завалов в порту Бейрута обнаружили тела троих погибших от взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту", - сказали в пресс-службе.

Мощный взрыв на складе в порту произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 149 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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