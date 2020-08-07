У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу днем зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с южной оконечностью полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в 14:41 по сахалинскому времени (06:41 мск - прим. ТАСС). Глубина очага составила 30 км", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмостанции "Петропавловск" Камчатского филиала федерального исследовательского центра Геофизической службы РАН в Петропавловске-Камчатском, в зависимости от района ощущались толчки силой два-три балла. В квартирах жителей краевой столицы тряслись люстры и звенела посуда.