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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

Еще одного задержали

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракты, еще один задержан. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 

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"В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан. Их личности установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики", - сказали в НАК. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

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