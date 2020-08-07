В Красноярске подозреваемого в мошенничестве замначальника полиции арестовали на 2 месяца

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергей Моисеев, задержанный накануне по подозрению в попытке мошенничества, арестовали до 5 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении Железнодорожного районного суда Красноярска.

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Моисеева Сергея Анатольевича, работающему заместителем начальника полиции МУ МВД России "Красноярское", подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 2 месяца, то есть по 5 октября 2020 г. включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по предварительной версии следствия, полицейский обманул знакомого, сказав, что в отношении него имеются материалы, подтверждающие причастность к мошенничеству. Полицейский пообещал за 2,5 млн рублей не привлекать его к уголовной ответственности. Сразу после передачи 1,1 млн рублей его задержали оперативниками УФСБ.

В региональном главке МВД сообщили, что полицейского отстранили от занимаемой должности. Ведется служебная проверка. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники собственной безопасности полиции. Подполковник Моисеев занимал должность заместителя начальника городской полиции по оперативной работе.