Генпрокуратура требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России требует обратить в доход государства деньги бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 32 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 32,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве. Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд Москвы.

В Генпрокуратуре пояснили, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства Абызовым проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Она показала, что, занимая должность министра, он систематически нарушал установленные законами запреты. Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

"Сведения о наличии данного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались", - сообщили в Генпрокуратуре. Более того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. Данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве Абызов организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

Также установлено, что в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". Для этого он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. "Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества", - пояснили в Генпрокуратуре. В результате 7 февраля 2018 года на территории Республики Кипр были заключены два договора о продаже акций ОАО "СИБЭКО", после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.