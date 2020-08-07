В Подмосковье уничтожили более 400 кустов дикорастущей конопли

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Полицейские уничтожили свыше 400 кустов дикорастущей конопли недалеко от деревни Утенино в Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на территории Подмосковья проходят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Кроме того, выявляются очаги дикорастущих наркокультур. В один из таких рейдов недалеко от деревни Утенино был обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Установлено, что изъятые образцы растений являются марихуаной.

"Полицейские путем скашивания и сжигания ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более 400 кустов", - сказала Петрова.