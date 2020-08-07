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В Москве из сейфа в квартире украли валюту и ювелирные изделия на 6,3 млн рублей

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестные похитили из сейфа в квартире на юго-западе Москвы почти €70 тыс., 2 тыс. болгарских левов и ювелирные изделия. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, накануне от москвички поступило сообщение краже из квартиры по улице Вавилова, 55/7. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в точно не установленное время неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где неустановленным предметом взломал сейф, из которого совершил кражу денежных средств в сумме 69 650 евро, 2 тыс. болгарских левов и ювелирных изделий. Материальный ущерб составил 6 321 908 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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