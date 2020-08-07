Пожар в цехе по производству щепы в Подмосковье потушен

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пожар в цехе по производству щепы, произошедший в Истре, потушен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 07:40 объявлена ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе. Информация о пожаре поступила в 01:38 мск, в 02:55 пожарным удалось локализовать огонь на площади 1 тыс. кв. метров, в 03:40 - ликвидировать открытое горение. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

К тушению пожара привлекались 21 единица техники и 70 человек личного состава.