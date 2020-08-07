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По факту смерти девочки в монастыре на Урале возбудили уголовное дело

Об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын, оказывавший умершей медицинское сопровождение. В пресс-службе регионального СУ СК эту информацию не прокомментировали
Вход на территорию Среднеуральского женского монастыря Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Вход на территорию Среднеуральского женского монастыря
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Об этом в пятницу сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении, опубликованном представителем Сергия Всеволодом Могучевым на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Ранее, 6 августа, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер от болезни в хосписе женского монастыря.

"Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном, Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело, пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения", - сказал врач, которого Романов представил как специалиста, оказывавшего умершей девушке медицинское сопровождение.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти ребенка. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела.

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РоссияСвердловская область
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