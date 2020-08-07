У москвича с банковских счетов похитили 4,5 млн рублей, обещая помощь в страховании сделок

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестные похитили с банковских счетов жителя Москвы почти 4,5 млн рублей, обещая оказать помощь в страховании сделок, заключенных с использованием электронной торговой платформы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Установлено, что на телефон заявителя звонили неизвестные. Под предлогом помощи в страховании сделок, заключенных с использованием электронной торговой платформы, проведения процедуры верификации и получении им денежных средств, заработанных в результате торговли на платформе, получили доступ к личному кабинету и банковским счетам, после чего с данных счетов была совершена кража 4 496 399 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.