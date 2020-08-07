Суд в Китае приговорил канадца к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков

ТАСС, 7 августа. Народный суд средней инстанции города Фошань провинции Гуандун на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Е Цзяньхуэя за производство и перевозку наркотических средств. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

Днем ранее к смертной казни за производство наркотиков в городе Гуанчжоу был приговорен другой выходец из Канады Сюй Вэйхун. Кроме этого, пожизненный тюремный срок получил гражданин КНР Вэнь Гуаньсюн.

В Китае действует жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, к примеру, свыше 50 г героина может стать смертная казнь.

На переднем плане борьбы с наркотрафиком в Китае находится юго-западная провинция Юньнань, а также южная Гуандун. Через эти регионы проходит наркотрафик из стран Юго-Восточной Азии, прежде всего с Филиппин и из Мьянмы. Последняя входит в зону "золотого треугольника", откуда наркотики по различным транзитным каналам поступают не только в КНР, но и во многие другие азиатские страны.