На западе Москвы неизвестный ранил женщину ножом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник ранил ножом женщину на западе Москвы и был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении по улице Богданова в районе дома 4. "Прибывшими на место сотрудниками полиции у дома по указанному адресу обнаружена женщина 1982 года рождения, неработающая, которая нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована. Установлено, что неизвестный ножом причинил ей проникающее колото-резаное ранение с повреждением печени, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Позже полицейскими задержан безработный, который совершил данное преступление, у него изъят нож. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").