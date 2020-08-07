В СК назвали предварительную причину смерти девочки в монастыре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи считают тяжелое заболевание предварительной причиной смерти пятнадцатилетней девочки в хосписе Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий. Проверка на данный момент не выявила признаков криминального характера наступления смерти, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, по итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для того, чтобы разобраться в обстоятельствах и определить точную причину смерти, проведение судебно-медицинского исследования тела умершей девочки является необходимым. Также в СК опровергли информацию о возбуждении уголовного дела, о чем ранее в опубликованном видеообращении схимонаха Сергия сообщал врач-онколог Виктор Щипицын, который помогал умершей девушке в обители.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщал ТАСС, что, по его информации, подросток умер из-за болезни.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.

О ситуации в монастыре

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть, восстановление мирной жизни обители возможно только при условии возвращения настоятельницы игуменьи Варвары (Крыгиной).

В новость были внесены изменения (11:11 мск) - приводится дополнительная информация в третьем абзаце.