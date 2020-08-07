Свидетель рассказал, что сразу после ДТП Ефремов начал осматривать свою машину

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП начал осматривать свой автомобиль. Об этом в Пресненском районном суде сообщил допрошенный по видеосвязи из Крыма девятый по счету свидетель обвинения Роман Шрамко, который видел, как актера вытаскивают из машины после аварии.

"Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, и он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему ее было жалко. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило. После этого он взял у меня сигарету и сел на бордюр", - сказал свидетель.

"Я не помню никого, кроме актера, в момент аварии в автомобиле Ефремова. Сразу после столкновения очевидцы открыли водительскую и пассажирскую двери его автомобиля. Кроме него, никого там не видел", - сказал свидетель.

Сам Шрамко находится в Симферополе, его допрос осуществляется по видеосвязи. "Я тогда не знал, что это Ефремов и что он известный артист", - отметил он.

Во время допроса адвокат потерпевших Александр Добровинский попросил Шрамко дословно повторить сказанное им после аварии. "Машина Ефремова резко вылетела из-за поворота и чуть не врезалась в нашу машину. Он нас чуть не убил. Я видел, как он врезался в машину Захарова, как она перевернулась. Я ему сказал: "Ты нас чуть не ушатал". Он на это никак не отреагировал", - сказал свидетель.