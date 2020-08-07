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Ликвидированный в ходе КТО в Ингушетии был чемпионом Азии по вольной борьбе

Он выступал за сборную Киргизии и стал чемпионом в 2018 году

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Одним из ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Назрани является уроженец республики Муслим Евлоев, который выступал за сборную Киргизии по вольной борьбе, сообщил ТАСС в пятницу источник в спортивных кругах региона.

"Муслим Евлоев был вчера ликвидирован в ходе спецоперации. Он профессионально занимался борьбой и выступал за сборную Киргизии", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, Муслим Евлоев становился в 2018 году чемпионом Азии по вольной борьбе.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), сотрудники правоохранительных органов в ходе КТО в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии ликвидировали двоих бандитов, один задержан. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданского населения нет.

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