Суд признал законными дисциплинарные взыскания активисту Котову в колонии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Перовский суд Москвы отклонил иск активиста Константина Котова к исправительной колонии № 2 во Владимирской области, который оспаривал дисциплинарные взыскания и отказ допускать защитника на заседания дисциплинарной комиссии, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковые требования Котова отклонить", - огласила решение судья.

По словам адвоката активиста Марии Эйсмонт, администрация колонии формально и необоснованно применила к Котову три взыскания в виде устных и письменных выговоров, два из которых относятся к ношению активистом рукавиц, которые ему одолжил другой заключенный. "Колония не выполнила свои обязательства, зимние утепленные перчатки Константину по прибытии не были выданы, - отметила защитник. - Эта история влияет на условно-досрочное освобождение". Ранее сообщалось, что Котов на 10 суток попал в штрафной изолятор, забыв поздороваться в колонии с оперативником, которого он уже приветствовал до этого.

Сам Котов, которого пришла поддержать в столичный суд его супруга Анна Павликова, осужденная накануне условно по делу об экстремизме, участвовал в заседании из колонии по видео-конференц-связи. Он считает ставшие предметом иска взыскания незаконными, поскольку отказ в вызове адвоката для участия в заседании дисциплинарной комиссии нарушает его конституционное право на получение помощи юриста. Также осужденный назвал проступки малозначительными и вызванными неисполнением администрацией колонии обязанностей. В иске Котов требовал признать незаконными действия администрации колонии, а также истребовать личное дело и записи с видеокамер и видеорегистраторов сотрудников колонии.

Представитель ответчика попросила суд отказать Котову в его административном иске. "Осужденным запрещено принимать в дар что-либо", - отметили в колонии. Там добавили, что не смогли выдать Котову, когда он прибыл отбывать наказание, рукавицы в связи с их отсутствием на складе.

Дело Котова

Котова осудили в сентябре 2019 года за нарушение правил организации митинга. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Суд назначил ему четыре года колонии, а апелляционная инстанция признала это решение законным.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивает на отмене приговора.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. После этого Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил активисту новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

Адвокаты отмечали, что Котов уже может подавать прошение об условно-досрочном освобождении, при рассмотрении в суде которого будет учитываться и его характеристика из колонии, где приводится информация о выговорах и награждениях заключенного.