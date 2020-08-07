Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следствие просит заочно арестовать российского предпринимателя Феликса Бажанова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство, Бажанов объявлен в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск", - сказала пресс-секретарь Ольга Бондарева.

По ее словам, генеральному директору ОАО "Объединение "Мастер" Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Рассмотрение ходатайства органов следствия назначено судом на 10:00 мск 13 августа. Бажанов является бывшим собственником банка "Мастер-Капитал" и экс-спонсором раллийной команды "КАМАЗ-Мастер". В состав ОАО "Объединение "Мастер", кроме банка, входят ООО "Ржевское аграрное общество", ООО "Мастер-Ресурс", ОАО "Плутон" и ООО "Топкар".