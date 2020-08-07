Ефремов 11 августа может дать показания в суде по делу о ДТП

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Допрос актера Михаила Ефремова в судебном заседании по делу о ДТП может состояться 11 августа.

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Об этом заявила в пятницу судья Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело, Елена Абрамова.

"Следующее заседание состоится, как и было запланировано, 11 августа. Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания", - заявила она.

Судебный процесс по делу Ефремова начался с предварительного заседания 30 июля, с 5 по 7 августа состоялись три заседания по существу, в ходе которых были допрошены около 10 свидетелей обвинения.