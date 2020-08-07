В Ростовской области потушили крупный пожар на шиномонтаже

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Пожарные расчеты справились с огнем в хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области, где на 1-м километре автодороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск горели шиномонтаж, пекарня и магазин. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В 9:47 мск [зафиксирована] полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

Тушение огня осложняла конструкция кровли, а также то, что поблизости от места пожара не было источников воды. "В результате пожара помещение магазина и пекарни полностью уничтожены огнем, также повреждена кровля на площади 750 кв. м", - уточнил заместитель начальника управления пожаротушения регионального управления МЧС России Илья Нестеренко.

Информация о пожаре в здании площадью 1 200 кв. метров поступила 00:39 мск. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 100 кв. метров. В 02:00 мск ранг пожара был повышен. В ликвидации пожара приняли участие 87 человек личного состава, задействовано 30 единиц техники.