Sky: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 154

ТАСС, 7 августа. По меньшей мере 154 человека стали жертвами взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось о 149 погибших и более 5 тыс. пострадавших.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. По информации МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.