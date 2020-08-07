Адвокат Ефремова заявил, что показания свидетелей обвинения до и во время суда разнятся

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о серьезных противоречиях в показаниях свидетелей обвинения по делу о ДТП, данных ими на следствии и в суде.

"Показания некоторых свидетелей по делу, данные на стадии следствия и на стадии судебного заседания, расходятся весьма серьезно. Я сегодня не просто так спросил свидетеля Шрамко о том, читал ли он протокол своего допроса и умеет ли он читать и писать вообще, потому что ранее он сказал, что Ефремова вытаскивали из авто после ДТП с пассажирского заднего места, а сегодня - с водительского", - отметил адвокат.

При этом в ходе заседания Пашаев не заявлял ходатайство об оглашении предыдущих показаний Романа Шрамко для устранения противоречий.