{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова заявил, что показания свидетелей обвинения до и во время суда разнятся

При этом в ходе заседания Эльман Пашаев не заявлял ходатайство об оглашении предыдущих показаний Романа Шрамко для устранения противоречий
Эльман Пашаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Эльман Пашаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о серьезных противоречиях в показаниях свидетелей обвинения по делу о ДТП, данных ими на следствии и в суде.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Показания некоторых свидетелей по делу, данные на стадии следствия и на стадии судебного заседания, расходятся весьма серьезно. Я сегодня не просто так спросил свидетеля Шрамко о том, читал ли он протокол своего допроса и умеет ли он читать и писать вообще, потому что ранее он сказал, что Ефремова вытаскивали из авто после ДТП с пассажирского заднего места, а сегодня - с водительского", - отметил адвокат.

При этом в ходе заседания Пашаев не заявлял ходатайство об оглашении предыдущих показаний Романа Шрамко для устранения противоречий.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Взрыв в порту Бейрута
В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте
В организации считают, что мировое сообщество должно оказать помощь Ливану
Читать полностью