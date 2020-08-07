Защита полицейских по делу Голунова ходатайствует о допросе главы МВД в качестве свидетеля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сторона защиты экс-полицейских по делу журналиста Ивана Голунова будет ходатайствовать перед судом о допросе главы МВД Владимира Колокольцева в качестве свидетеля. Об этом ТАСС заявил адвокат обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

"Мы ходатайствовали о допросе Колокольцева на стадии следствия, но нам в этом отказали. Теперь мы будем просить о допросе министра уже в суде. Мы хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова. С точки зрения Ляховца оснований для этого не было", - сказал защитник.