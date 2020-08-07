Приморская школьница отдала мошеннику 93 тыс. рублей за ритуал "продажи души дьяволу"

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Приморского края задержала лже-экстрасенса, обманувшего 16-летнюю девушку на 93 тыс. рублей, пообещав ей исполнение желаний за "продажу души". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Приморью.

"Установлено, что 16-летняя потерпевшая, находясь в компании знакомых, встретила молодого человека, с которым ранее училась в одной школе. Злоумышленник предложил с его помощью "продать душу дьяволу", так как он является проводником между человеком и дьяволом. Для этого необходимо произвести определенный ритуал. За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить 6 тыс. рублей: 1 тыс. рублей за работу и 5 тыс. рублей на материал для обряда", - говорится в сообщении.

Он также пообещал, что после того, как все обряды будут проведены, у девушки появится возможность загадать три желания, которые исполнятся и сохранятся на протяжении всей жизни. Злоумышленник убедил ее, что "тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения", предложил заложить в ломбард ее ювелирные изделия, переведя деньги ему на карту, а также отдать ему свой ноутбук и телефон. В общей сложности аферисту удалось выманить у девушки 93 тысячи рублей.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 18-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину")", - сообщает пресс-служба. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый пытался скрыть следы преступления, попросив девушку удалить всю переписку с ним. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.