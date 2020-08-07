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Пожар произошел на крыше здания ГИБДД на западе Москвы

В целях безопасности эвакуировали 20 человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Крыша трехэтажного здания горит на Кременчугской улице в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 12:01. "Кременчугская улица, дом 21, произошло возгорание на крыше, предварительная площадь 10 кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожарные подразделения находятся на месте, ведется тушение.

По данным открытых источников, по этому адресу находится здание 1-го батальона 2-го спецполка ДПС ГИБДД столичного ГУ МВД России.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на крыше здания загорелся кондиционер. "В настоящее время возгорание ликвидировано. В целях безопасности были эвакуированы 20 человек", - отметил он.

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